Avrupa futbolundan yaz transfer sezonu kararı: Sezon başlamadan bitecek

Yaz transfer döneminin liglerin başlamasından birkaç hafta sonra sona ermesi, takımların da kadro planlamalarında geç kalmalarına neden oluyor.



Mirror'ın haberine göre, Premier Lig ve Avrupa'nın üst düzey ligleri transfer perdesinin sezon başlamadan kapanması üzerinde anlaşmaya çalışıyor.

İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'dan kulüpleri temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği yöneticilerinin yeni sezon başladıktan sonra kulüplerin oyuncu transferi yapmasını engellemek için anlaşmaya kararlı olduğu kaydedildi.

Gelecek yıl transfer penceresinin 15 Ağustos'ta, yani Premier Lig sezonunun başlamasından 24 saat önce kapanması planlanıyor.

İlk beş ligdeki kulüplerin sezonları başladığında yeni oyuncuları kadrolarına katamayacakları göz önüne alındığında, Avrupa'nın geri kalanının da aynı şekilde hareket etmesi için baskı yapılabileceği umuluyor.