Avrupa futbolunu sallayan bir "Yıldız" var: Kenan Yıldız için daha önce hiçbir Türk'e ödenmemiş para!

DORTMUND MAÇINDA ŞOV YAPTI 87 dakika sahada kalan yıldız isim, 4-4'lük beraberlikle sonuçlanan maçta takımının ilk golünü atarken ikinci golde de Vlahovic'e asisti yapan isim oldu.

İtalya Ligi Serie A ekibi Juventus 'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Juventus'un Borussia Dortmund ile karşılaştığı maçta sahaya ilk 11'de çıkan Yıldız, müsabakaya damga vurdu.

Bu sezon Serie A'da da 3 maça çıkan ve 1 gol-3 asistlik istatistik yakalayan 20 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılığına imkansız gözüyle bakılsa da Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden dev teklifler yapılıyor.

"EN AZ ÜÇ BÜYÜK KULÜP TEKLİF YAPTI"



Calcio Mercato'nun YouTube kanalında canlı yayında konuşan İtalyan yorumcu Eleonora Trotta, "Juventus, Kenan Yıldız için önemli iyileştirmelerin yer aldığı bir sözleşme hazırlıyor. En az üç büyük kulüp, Kenan Yıldız'ın fiyatını öğrenmek için teklif yaptı." dedi.

