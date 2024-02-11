Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'da başlıyor: Rıza Kayaalp rekor için gün sayıyor

Başkent Bükreş'te 12-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu mindere çıkacak.



2024 Paris Olimpiyatları öncesi düzenlenecek son Avrupa Şampiyonası'nda ilk olarak grekoromen stilde madalyalar sahiplerini bulacak.



Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.



Türkiye'yi 55 kiloda Adem Burak Uzun, 63 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Ali Cengiz, 130 kiloda ise Rıza Kayaalp temsil edecek.

RIZA KAYAALP'İN REKOR TURNUVASI



Milli güreşçi Rıza, Romanya'da altın madalya kazanması durumunda, 13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olarak tarihe geçecek.​​​​​​​



12. Avrupa şampiyonluğunu geçen yıl Hırvatistan'da elde eden Rıza, Rus Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olmuştu.



Milliler, son Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 17 madalya kazanmıştı.



MİLLİ TAKIM KADROSU



2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:



Grekoromen:



55 kilo: Adem Burak Uzun



60 kilo: Kerem Kamal



63 kilo: Enes Başar



67 kilo: Murat Fırat



72 kilo: Selçuk Can



77 kilo: Yunus Emre Başar



82 kilo: Alperen Berber



87 kilo: Ali Cengiz



97 kilo: Beytullah Kayışdağ



130 kilo: Rıza Kayaalp



Kadınlar:



50 kilo: Evin Demirhan Yavuz



53 kilo: Zeynep Yetgil



55 kilo: Tuba Demir



57 kilo: Elvira Kamaloğlu



59 kilo: Eda Tekin



62 kilo: Ebru Dağbaşı



65 kilo: Kadriye Aksoy



68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu



72 kilo: Nesrin Baş



76 kilo: Yasemin Adar Yiğit



Erkekler serbest stil:



57 kilo: Muhammet Karavuş



61 kilo: Nebi Uzun



65 kilo: Abdullah Toprak



70 kilo: Haydar Yavuz



74 kilo: Soner Demirtaş



79 kilo Ramazan Sarı



86 kilo: Osman Göçen



92 kilo: Feyzullah Aktürk



97 kilo: İbrahim Çiftçi



125 kilo: Taha Akgül