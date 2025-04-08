Avrupa hedefindeki Göztepe zinciri kıramadı: Hasret 9 maça çıktı

Gürsel Aksel Stadı'nda üst sıralardaki rakiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden sarı-kırmızılılar maçı son dakikada attığı golle 1-1 berabere bitirip galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.

Müsabakanın 43'üncü dakikasında Brezilyalı yıldızı Romulo'nun penraltı kaçırmasıyla öne geçme şansını yitiren Göz-Göz, 90+4'te Kubilay'ın golüyle yenilgiden kurtuldu. Bu sezon daha önce de son dakika golleriyle gülen Göztepe yine son anda puanı hanesine yazdırdı. Son galibiyetini 19 Ocak 2025 tarihinde Antalyaspor'a karşı evinde 1-0'lık skorla alan İzmir temsilcisi ardından 9 müsabakada 4 yenilgi ve 5 beraberlik elde etti. Göztepe'nin son 3 karşılaşması ise 1-1 berabere sonuçlandı.



KAPTAN İSMAİL'E DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ



Kupada alınan zaferin ardından büyük coşku yaşayan sarı-kırmızılılarda takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın bazı kesimler tarafından protesto edilmesi ise eleştiri topladı. Maçın 90'ıncı dakikasında oyundan çıkarken bir grup tarafından ıslıklanan tecrübeli oyuncuya taraftarlar sosyal medyadan sahip çıktı. Göztepeliler, "İsmail Köybaşı'nın yanındayız" başlığı ile yayınladıkları mesajlarda, "Göztepe taraftarı mücadelesinden vazgeçmeyene her zaman saygı duyar. Kaptanımız vefadan uzak bazı kişiler tarafından ıslıklanmıştır. Yaşanan bu haksız tutumu asla kabul etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.



KUBİLAY KANATSIZKUŞ'UN HASRETİ BİTTİ



Göztepe'yi mağlubiyetten kurtaran golcü Kubilay Kanatsızkuş yaklaşık 3.5 yıl sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Bu sezonun 4'üncü haftasında ayak bileği çapraz bağından sakatlanıp 6 ay sahalardan uzak kalan Kubilay, Süper Lig'de en son 6 Kasım 2021 tarihinde Yeni Malatyaspor forması giyerken Başakşehir'e karşı fileleri havalandırmıştı. Gaziantep FK maçının 90+4'üncü dakikasında Göztepe'nin golünü kaydeden 28 yaşındaki futbolcu büyük hasretine son verdi.