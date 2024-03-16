Avrupa hedefindeki Kasımpaşa, hem atıyor hem de yiyor

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 16.00’da evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Paşa, ligde oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 7 beraberlik alarak topladığı 43 puanla 5. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, kalesinde gördüğü 51 golle Pendikspor ve İstanbulspor’un ardından en fazla gol yiyen 3. takım olurken, attığı 50 golle ise Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ardından ligde en fazla gol atan 3. ekibi olarak yer alıyor.



KASIMPAŞA’DA 5 FUTBOLCU KART SINIRINDA



Kasımpaşa’da Erdem Çetinkaya, Driess Saddiki ve Julien Ngoy’un sakatlıklarını bulunurken, durumları maç saatinde netlik kazanacak. Lacivert-beyazlılarda Aytaç Kara, Kenneth Omeruo, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall ve Yasin Özcan da sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Galatasaray karşısında sarı kart görmesi durumunda 31. haftada deplasmanda Kayserispor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.



SÜPER LİG’İN ASİST LİDERİ HARİS HAJRADİNOVİC



Bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig’de en iyi dönemini geçiren Haris Hajradinovic, 29 maçın tamamında forma giyerken, 3 gollük de katkı sağladı.



6 sezondur Kasımpaşa forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, verdiği 13 gol pasıyla ise Süper Lig'in asist krallığında zirvede bulunuyor. Bosna Hersekli futbolcuyu, 9 asistle Dusan Tadic, 8’er asistle Sebastian Szymanski ve Deniz Türüç takip ediyor.

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