Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, ikinci oldu.

12 Dev Adam, bugün yurda döndü. Çok sayıda vatandaş, basketbol takımını karşılamak için İstanbul Havalimanı'na gitti.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK: TEŞEKKÜR EDİYORUZ



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Milletimizi gururlandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Türk basketbolu için, Türk sporu için seviyoruz. başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



TBF BAŞKANI TÜRKOĞLU: ALTIN MADALYA İLE DÖNEBİLİRDİK



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ise "Buraya altın madalya ile dönebilirdik ama 24 sene sonra madalya ile dönmek bile bizleri gururlandırdı. Hocamıza, tüm ekibe ve sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

ERGİN ATAMAN: TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ



Havalimanında konuşma yapan A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman "Şampiyona boyunca bizleri bağrına basan tüm Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Şampiyonluğu getirmeyi çok istiyorduk. Türk halkına, gençlere basketbolu yeniden sevdirdiği için oyuncularımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

CEDİ OSMAN: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIK

Takım kaptanı Cedi Osman, "Turnuva boyunca sizin desteğinizi hep hissettik. Altın madalyayla dönmeyi çok isterdik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Umarım sizleri gururlandırabilmişizdir" dedi.



ALPEREN ŞENGÜN: SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ



Alperen Şengün ise "Buralara geri geleceğiz. 12 Dev Adam ruhu geri döndü. Biz daha genç bir takımız, size sözümüzü tutacağız. O kupayla birlikte geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.