Avrupa Karate Şampiyonası'nda Eltemur kardeşlerden altın madalya

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 28.05.2022 - 12:49 | Son Güncelleme : 28.05.2022 - 14:01
Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı.
Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Eda, finalde Slovak rakibi Kopunova'yla karşılaştı.
Maçın başında aldığı puanla avantaj yakalayan milli sporcu, müsabakayı 2-0 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
ERMAN ELTEMUR'DAN DA ALTIN MADALYA
Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'ı yenerek altın madalya kazandı.
Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Erman, finalde İngiliz Wilkins'le karşılaştı.
Rakibini 3-1 yenen milli sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.
Eda Eltemur'dan sonra kardeşi Erman'da altın madalya aldı ve Eltemur ailesi Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu getirdi.