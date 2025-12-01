Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası başlıyor
01.12.2025 15:07
Anadolu Ajansı
AA
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın yani 2 Aralık 2025 itibarıyla başlıyor.
Türkiye'den 7 sporcunun katılacağı Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın Polonya'da başlayacak.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona, 2-7 Aralık tarihlerinde Lublin kenti ev sahipliği yapacak.
Türkiye'yi, 25 metre uzunluğundaki havuzda düzenlenecek yarışlarda, Kuzey Tunçelli, Hüseyin Emre Sakçı, Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Doruk Yoğurtçuoğlu, Eren Kuru ve Kerem İlyem temsil edecek.