Avrupa Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları 14 Aralık'ta oynanacak. Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda deplasmanda İsviçre'nin Lugano takımına TSİ 23.00'te konuk olacak. H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise sahasında saat 20.45'te Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı ağırlayacak.



UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



20.45 Legia Varşova (Polonya)-AZ Alkmaar (Hollanda)



20.45 Zrinjski (Bosna Hersek)-Aston Villa (İngiltere)



20.45 Genk (Belçika)-Cukaricki (Sırbistan)



20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Fiorentina (İtalya)



20.45 PAOK (Yunanistan)-HJK (Finlandiya)



20.45 Aberdeen (İskoçya)-Eintracht Frankfurt (Almanya)



20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Nordsjaelland (Danimarka)



20.45 Fenerbahçe-Spartak Trnava (Slovakya)



23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)



23.00 Lille (Fransa)-KI Klaksvik (Faroe Adaları)



23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Gent (Belçika)



23.00 Zorya (Ukrayna)-Breidablik (İzlanda)



23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Astana (Kazakistan)



23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Ballkani (Kosova)



23.00 Club Brugge (Belçika)-Bodo/Glimt (Norveç)



23.00 Lugano (İsviçre)-Beşiktaş