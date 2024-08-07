Avrupa kulüpleri İrfan Can Kahveci için devrede

Fenerbahçe'de dün akşam Lille karşısında 79. dakikada kaydettiği frikik golüyle takımına avantaj sağlayan İrfan Can Kahveci için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fransa basınından L'equippe'in haberine göre, Ligue 1 ekibi Monaco ve Serie A ekibi Lazio'nun milli oyuncu için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca haberde 2025'te Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan İrfan Can'ın Türkiye'de kalıp kalmayacağının ise kesin olmadığı aktarıldı

Fenerbahçe formasıyla 132 resmi maça çıkan İrfan Can Kahveci, bu mücadelelerde 30 gol atıp, 27 asistlik performans sergiledi.