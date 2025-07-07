Avrupa kulüplerinin gözdesi Türkiye: Scoutlar hücum ediyor

Arda Güler’in Real Madrid’e, Yasin Özcan’ın Aston Villa’ya ve Baran Yıldız’ın Newcastle United’e transfer olmasının ardından Türkiye’deki kulüplerin altyapı oyuncuları ünlü scout ekiplerinin gözdesi haline geldi.



İngiltere, Almanya ve İtalya’daki dev kulüplerin scout ekipleri altyapı oyuncuları transfer havuzuna dahil etmek için Türkiye’ye gelip maçları ve idmanları yakından takip ediyor.

