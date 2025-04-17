Avrupa: Lazio - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodo/Glimt deplasmanda alacağı her türlü beraberlik, galibiyet ve tek farklı mağlubiyette tur atlayacak. Lazio ise karşılaşmaları uzatmalara taşımak için mücadeleden en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Bodo/Glimt daha önce Konferans Ligi'nde finale kalma başarısı gösterirken Avrupa'da yeni zaferler almak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın ekranlara geleceği kanalı ve başlangıç saatini merak ediyor. Peki Lazio - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanal...

LAZİO - BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN?

İlk mücadelede rakibini iki farklı geçen Bodo/Glimt deplasmanda da bu başarısını tekrar etmek istiyor.

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda Lazio ve Bodo/Glimt kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele bugün saat 22.00'da başlayacak ve tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Olimpico Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Mandas, Romagnoli, Fuentes, Hysaj, Marusic, Vecino, Guendouzi, Isaksen, Pedro, Zaccagni, Dia



Bodo/Glimt: Haykin, Björtuf, Gundersen, Sjovold, Bjorkan, Berg, Evjen, Saltnes, Didrik Blomberg, Hauge, Hogh