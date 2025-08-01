Avrupa Ligi: 8 takım daha tur atladı
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları 8 maçla tamamlandı. AEK Larnaca, Hacken, CFR Cluj, Utrecht, Shakhtar Donetsk, Braga, Legia Varşova ve Midtjylland, 3. eleme turuna kaldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu, 8 rövanş maçıyla sona erdi.
İlk maçta Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenilen Beşiktaş, rövanşta da 2-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'nden elendi.
Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek siyah-beyazlıların 3. eleme turundaki rakibi, İrlanda temsilcisi St. Patrick's oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Celje (Slovenya): 2-1 (1-1)
Hacken (İsveç) - Anderlecht (Belçika): 2-1 (Penaltılarla 4-2) (0-1)
CFR Cluj (Romanya) - Lugano (İsviçre): 1-0 (Uzatmalarda) (0-0)
Utrecht (Hollanda) - Sheriff (Moldova): 4-1 (3-1)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Beşiktaş: 2-0 (4-2)
Braga (Portekiz) - Levski Sofya (Bulgaristan): 1-0 (Uzatmalarda) (0-0)
Legia Varşova (Polonya) - Banik Ostrava (Çekya): 2-1 (2-2)
Hibernian (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka): 1-2 (Uzatmalarda) (1-1)
3. TUR 7-14 AĞUSTOS'TA
Rakiplerini eleyen AEK Larnaca, Hacken, CFR Cluj, Utrecht, Shakhtar Donetsk, Braga, Legia Varşova ve Midtjylland, 3. eleme turuna yükseldi.
Ligde 3. eleme turu karşılaşmaları, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
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