Avrupa Ligi: 8 takım daha tur atladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu, 8 rövanş maçıyla sona erdi.

İlk maçta Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenilen Beşiktaş, rövanşta da 2-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'nden elendi.



Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek siyah-beyazlıların 3. eleme turundaki rakibi, İrlanda temsilcisi St. Patrick's oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:



AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Celje (Slovenya): 2-1 (1-1)



Hacken (İsveç) - Anderlecht (Belçika): 2-1 (Penaltılarla 4-2) (0-1)



CFR Cluj (Romanya) - Lugano (İsviçre): 1-0 (Uzatmalarda) (0-0)



Utrecht (Hollanda) - Sheriff (Moldova): 4-1 (3-1)



Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Beşiktaş: 2-0 (4-2)



Braga (Portekiz) - Levski Sofya (Bulgaristan): 1-0 (Uzatmalarda) (0-0)



Legia Varşova (Polonya) - Banik Ostrava (Çekya): 2-1 (2-2)



Hibernian (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka): 1-2 (Uzatmalarda) (1-1)



3. TUR 7-14 AĞUSTOS'TA



Rakiplerini eleyen AEK Larnaca, Hacken, CFR Cluj, Utrecht, Shakhtar Donetsk, Braga, Legia Varşova ve Midtjylland, 3. eleme turuna yükseldi.

Ligde 3. eleme turu karşılaşmaları, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

