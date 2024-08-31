Avrupa Ligi fikstür çekimi ne zaman?

Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.

Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

Beşiktaş ise lig aşamasında Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olimpik Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile mücadele edecek.



AVRUPA LİGİ FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Maçların oynanacağı tarih 31 Ağustos’ta açıklanacak.



İLK MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?



Liglerdeki ilk maçlar 25/26 Eylül tarihlerinde oynanacak.



Bu maçlar sonunda puan tablosuna göre en iyi ilk 8 takım Son 16 Turu’na direkt olarak kalacak.



9. ve 24. sıra aralığı ise Son 16’ya kalmak için play-off oynayacak.



Lig tablosunda 25. sıranın altındaki takımlar ise Avrupa Ligi’nden elenecek.