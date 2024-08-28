Avrupa Ligi grup kuraları ne zaman çekilecek? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi...



AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Avrupa Ligi’nde yeni sezon 25-26 Eylül’de oynaancak karşılaşmalar ile start alacak.



Yeni formata göre lig aşaması kura çekimi ise 30 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.



GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?



2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.



Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda final 21 Mayıs'ta San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

