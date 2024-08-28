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Avrupa Ligi grup kuraları ne zaman çekilecek? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

Young Boys'a yenilen Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu gelişmenin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları kura çekimi tarihi merak konusu oldu. Peki, Avrupa Ligi grup kuraları ne zaman çekilecek?

Avrupa Ligi grup kuraları ne zaman çekilecek? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi...

AVRUPA LİGİ NE ZAMAN?

Avrupa Ligi’nde yeni sezon 25-26 Eylül’de oynaancak karşılaşmalar ile start alacak.

Yeni formata göre lig aşaması kura çekimi ise 30 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

GALATASARAY'IN MAÇLARI NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda final 21 Mayıs'ta San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

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