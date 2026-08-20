Avrupa Ligi hedefi. Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı
20.08.2026 18:53
Son Güncelleme: 20.08.2026 18:57
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş ile Kauno Zalgiris karşı karşıya...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk ediyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stiller'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ve üçüncü eleme turlarını geçmeyi başaran siyah-beyazlı futbol takımı, play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris karşısında rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.
UDUOKHAI KADRODAN ÇIKARILDI
Beşiktaş'ın Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Avrupa kupaları için UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.
Takımdan ayrılması beklenen Uduokhai, Kauno Zalgiris karşılaşmasında görev yapamayacak.