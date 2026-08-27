Avrupa Ligi için tur hedefi. Ferencvaros-Trabzonspor maçı
27.08.2026 20:31
Son Güncelleme: 27.08.2026 21:02
Trabzonspor, Ferencvaros ile oynanan ilk maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros ile Trabzonspor karşı karşıya...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bu akşam Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya geliyor.
Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.
İlk karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan bordo-mavililer, müsabakayı 2 farkla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılmayı hedefliyor.
EKSİK OYUNCULAR
Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.
UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmayacak.
UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Budapaşte'de bordo-mavili taraftarlar tribünde yer alamayacak.