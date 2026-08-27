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Avrupa Ligi için tur hedefi. Ferencvaros-Trabzonspor maçı

27.08.2026 20:31

Son Güncelleme: 27.08.2026 21:02

Avrupa Ligi için tur hedefi. Ferencvaros-Trabzonspor maçı
Anadolu Ajansı

Trabzonspor, Ferencvaros ile oynanan ilk maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

NTV - Haber Merkezi
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros ile Trabzonspor karşı karşıya...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bu akşam Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya geliyor.

 

Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

 

Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.

 

İlk karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan bordo-mavililer, müsabakayı 2 farkla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılmayı hedefliyor.

21:02
TEKKE: "GEÇİŞE DİKKAT ETMELİYİZ"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Risk alacağımız anlar olacak. Umarım ilk golü biz bulup 1-0 öne geçeriz. Ondan sonra da oyunun kontrolünü elimizde tutarsak inşallah Avrupa Ligi'ne biz gideriz ama geçiş verirsek ve basit top kaybı yaparsak sıkıntı yaşarız. Duran top ve geçişe dikkat etmemiz gerekiyor."
Resmi Kurum
20:00
İLK 11'LER
Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Adam Nagy, Corbu, Yusuf, Zachariaassen, O'Dowda, Joseph. Trabzonspor: Onana, Cabral, Savic, Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.
Anadolu Ajansı

EKSİK OYUNCULAR

 

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.

 

UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmayacak.

 

UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Budapaşte'de bordo-mavili taraftarlar tribünde yer alamayacak.

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