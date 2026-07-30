Avrupa Ligi için zafer hedefi. Midtjylland-Beşiktaş maçı

ÖZCAN: "HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Beşiktaşlı Yasin Özcan: "Hocanıın herkese gösterdiği ilgi çok güzel. Genç arkadaşlarımız ve benim için çok önemli bu. Genelde Türkiye'deki takımlarda genç oyunculara çok ilgi gösterilmiyor. Italiano hoca bize çok ilgi gösteriyor, bunun için teşekkür ederim. Maça genel olarak iyi hazırlandık. Rakibin üzerimize geleceğini biliyoruz. 1-0'lık avantajımız var, bizim üzerimizde geldiklerinde skor bulup maçı kazanmak istiyoruz."