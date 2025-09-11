Avrupa Ligi maç takvimi: UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? Fenerbahçe maçı tarihi

Avrupa Ligi'nde lig aşaması maçları başlıyor. Takımlar 4 deplasmanda, 4 kendi evinde olmak üzere 8 maça çıkacak. Son 16'ya kalabilmek adına mücadele edecek takımlar arasında Fenerbahçe de bulunuyor. Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig aşamasında Dinamo Zagreb ile oynayacak. Avrupa Ligi maçları hangi gün başlıyor?



AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



UEFA Avrupa Ligi lig aşaması maçları, 24 Eylül günü saat 19:45'te ik maçlarla beraber başlayacak. Açılışı Midtjylland - Sturn Graz ile PAOK - M. Tel Aviv karşılaşmaları yapacak.



FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ



Şampiyonlar Ligine 3. eleme turundan katılan Fenerbahçe, play-off'ta Benfica ile gerçekleştirdiği maçların ardından mağlup olarak Avrupa Ligi'ne katılmıştı.



Sarı lacivertli takım Avrupa Ligi ilk lig maçını Dinamo Zagreb ile 24 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de yapacak.



2. hafta Fenerbahçe - Nice (2 Ekim)

3. hafta Fenerbahçe - Stuttgart (23 Ekim)

4. hafta Viktoria Plzen - Fenerbahçe (6 Kasım)

5. hafta Fenerbahçe - Ferençvaroş (27 Kasım)

6. hafta Brann - Fenerbahçe (11 Aralık)





