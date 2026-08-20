Avrupa Ligi play-off turu. Trabzonspor-Ferencvaros maçı

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlıyor.

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac yönetecek. Pajac'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.