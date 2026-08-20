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Avrupa Ligi play-off turu. Trabzonspor-Ferencvaros maçı

20.08.2026 18:50

Son Güncelleme: 20.08.2026 19:15

Avrupa Ligi play-off turu. Trabzonspor-Ferencvaros maçı
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Ferencvaros karşı karşıya...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlıyor.

 

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

 

Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac yönetecek. Pajac'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak.

 

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

19:15
MUÇİ: "1 GÜN ANTRENMAN YAPABİLDİM"
Trabzonsporlu Ernest Muçi: "Sakatlık sürecim oldu, beklenenden erken döndüm 1 gün antrenman yapabildim. Süre alıp almayacağımı biliyorum. Maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan eminim."
18:50
İLK 11'LER
Trabzonspor: Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk , Cabral, Melih, Bouchouari, Mohamed Salah, Saviolo, Umut, Onuachu. Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, O'Dowda, Yusuf, Joseph.

EKSİK OYUNCULAR

 

Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

 

Bordo-mavili takımda uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi, forma giyemeyecek.

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