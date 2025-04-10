AVRUPA LİGİ | Rangers - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi’nde İskoç ekibi Rangers, İspanyol Athletic Bilbao’yu konuk ediyor. Avrupa Ligi’nde favoriler arasında gösterilen Athletic Bilbao, Rangers deplasmanında hata yapmak istemiyor. Rangers ise ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet hedefliyor. Peki Rangers - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda Rangers ve Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Ernesto Valverde yönetimindeki Athletic Bilbao’da bu sezon Aihan Sancet, Gurzeta, İnaki Williams gibi oyuncuların performansı dikkat çekti. İspanyol ekibi son olarak ligde Villarreal ile golsüz berabere kalmıştı. Rangers - Athletic Bilbao maçının ekranlara geleceği kanal belli oldu.
RANGERS - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan Rangers - Athletic Bilbao maçıyla devam edecek.
Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:00'de başlayacak.
Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği mücadele tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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