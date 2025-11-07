Avrupa Ligi şampiyonunu yüzde 25,9 ile açıkladılar: Fenerbahçe için olay ilk 8 tahmini

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki en dişli ekiplerden biri olarak gösterilen ve Fenerbahçe'nin de lig etabındaki rakiplerinden olan Aston Villa, organizasyonun favorisi olarak öne çıktı. İngiliz ekibi, yüzde 25,9'luk oranla listenin ilk sırasında yer aldı.

Aston Villa'yı yüzde 10,2'yle Roma, yüzde 8,8 Real Betis ve yüzde 6,9 ile Porto takip etti.

FENERBAHÇE'NİN YÜZDESİ

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin turnuvadaki şampiyonluk ihtimali ise yüzde 3,7 olarak gösterildi.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin sezonu 10. sırada bitirerek play-off etabına adını yazdıracağı öngörüldü.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında rakipleri ve fikstürü şöyle belirlenmişti:

1. HAFTA

24 Eylül Çarşamba

22.00 Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe

2. HAFTA

2 Ekim Perşembe

19.45 Fenerbahçe 2-1 Nice

3. HAFTA

23 Ekim Perşembe

19.45 Fenerbahçe 1-0 Stuttgart

4. HAFTA

6 Kasım Perşembe

23.00 FC Viktoria Plzen 0–0 Fenerbahçe

5. HAFTA

27 Kasım Perşembe

20.45 Fenerbahçe-Ferencvaros

6. HAFTA

11 Aralık Perşembe

23.00 SK Brann–Fenerbahçe

7. HAFTA

22 Ocak Perşembe

20.45 Fenerbahçe–Aston Villa

8. HAFTA

29 Ocak Perşembe

23.00 FCSB–Fenerbahçe