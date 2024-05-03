Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Bayer Leverkusen, Roma'yı 2-0 yendi, Olimpik Marsilya ile Atalanta 1-1 berabere kaldı.



Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İtalya'da konuk olduğu Roma karşısında 28. dakikada Florian Wirtz ve 73. dakikada Robert Andrich'in attığı gollerle 2-0 galip geldi.



Günün diğer maçında ise Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya, bir diğer İtalya ekibi Atalanta'yı ağırladı. Atalanta, 11. dakikada Gianluca Scamacca ile 1-0 öne geçti. Olimpik Marsilya, rakibine 20. dakikada Chancel Mbemba ile cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.



RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?



Karşılaşmaların rövanşları, 9 Mayıs Perşembe günü oynanacak.