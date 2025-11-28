Avrupa Ligi: Zirve averajla Lyon'un
28.11.2025 01:26
AA
Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasının son gününde Maccabi Tel Aviv'i 6-0 yenen Olimpik Lyon, liderliğe yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası Avrupa Ligi'nde 5'inci hafta 9 maçla sona erdi.
Deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i 6-0 yenerek gecenin en farklı sonucuna ulaşan Olimpik Lyon, puanını 12'ye yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Lyon'un ardından 2'nci sırada Midtjylland, 3'üncü sırada ise Aston Villa yer aldı.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 5'inci hafta sonunda 8 puanla 20'nci sırada bulunuyor.
Son maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-1
- Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya): 1-0
- Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya): 0-4
- Genk (Belçika) - Basel (İsviçre): 2-1
- Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Olimpik Lyon (Fransa): 0-6
- Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç): 3-0
- Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1
- Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 1-1
- Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda): 2-1