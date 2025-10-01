Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 18 maç oynanacak.



Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, saat 19.45'te Fransız ekibi Nice'i konuk edecek.



Lig usulü 36 takımın mücadele ettiği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.



Avrupa Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:



19.45 Fenerbahçe-Nice



19.45 Bologna-Freiburg



19.45 Brann-Utrecht



19.45 Celtic-Braga



19.45 FCSB-Young Boys



19.45 Ludogorets-Real Betis



19.45 Panathinaikos-Go Ahead



19.45 Roma-Lille



19.45 Viktoria Plzen-Malmö



22.00 Basel-Stuttgart



22.00 Celta Vigo-PAOK



22.00 Feyenoord-Aston Villa



22.00 Genk-Ferencvaros



22.00 Lyon-Salzburg



22.00 Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb



22.00 Nottingham Forest-Midtjylland



22.00 Porto-Kızılyıldız



22.00 Sturm Graz-Rangers