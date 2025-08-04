Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turu ilk ayağında 5 Ağustos Salı, 6 Ağustos Çarşamba ve 7 Ağustos Perşembe günü 13 maç yapılacak.



Karşılaşmaların rövanşları, 12 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.



İlk maçların programı (TSİ) şöyle:



5 Ağustos Salı:



20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)



6 Ağustos Çarşamba:



20.00 RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)



21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda)



7 Ağustos Perşembe:



19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan)



19.00 Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka)



19.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)



19.30 CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz)



20.00 Hacken (İsveç) - Brann (Norveç)



20.30 PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya)



21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda)



21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)



21.30 FCSB (Romanya) - Drita (Kosova)



21.30 Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda)