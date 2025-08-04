Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları, 5 Ağustos Salı günü başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turu ilk ayağında 5 Ağustos Salı, 6 Ağustos Çarşamba ve 7 Ağustos Perşembe günü 13 maç yapılacak.
Karşılaşmaların rövanşları, 12 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
İlk maçların programı (TSİ) şöyle:
5 Ağustos Salı:
20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
6 Ağustos Çarşamba:
20.00 RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)
21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda)
7 Ağustos Perşembe:
19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan)
19.00 Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka)
19.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)
19.30 CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz)
20.00 Hacken (İsveç) - Brann (Norveç)
20.30 PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya)
21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda)
21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
21.30 FCSB (Romanya) - Drita (Kosova)
21.30 Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda)
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