NTV.COM.TR

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Malmö ile oynayacağı mücadelede İngiliz hakem John Brooks görev yapacak. Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'le karşılaşacağı maçta ise Slovak hakem Filip Glova düdük çalacak.

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö'ye, ise Bodo/Glimt'e konuk olacak.

Sarı-kırmızılıların Malmö ile oynayacağı mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks düdük çalacak.

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt karşılaşmasında ise Slovak hakem Filip Glova görev yapacak. 

Malmö - Galatasaray mücadelesi 12 Aralık Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. 

Bodo/Glimt - Beşiktaş maç ise aynı gün TSİ 23.00'te oynanacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...