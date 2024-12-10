Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının hakemleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Malmö ile oynayacağı mücadelede İngiliz hakem John Brooks görev yapacak. Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'le karşılaşacağı maçta ise Slovak hakem Filip Glova düdük çalacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Malmö'ye, Beşiktaş ise Bodo/Glimt'e konuk olacak.
Sarı-kırmızılıların Malmö ile oynayacağı mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks düdük çalacak.
Beşiktaş'ın Bodo/Glimt karşılaşmasında ise Slovak hakem Filip Glova görev yapacak.
Malmö - Galatasaray mücadelesi 12 Aralık Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak.
Bodo/Glimt - Beşiktaş maç ise aynı gün TSİ 23.00'te oynanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Galatasaray
- Spor&Skor
- Beşiktaş