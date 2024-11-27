Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu)
UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçların oynanacağı, tüm futbolseverler tarafından merak edilmeye başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, bu hafta oldukça kritik mücadelelere çıkacak. Peki, Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu ve maç fikstürü.
Avrupa'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 36 takım karşı karşıya gelecek. 18 maçın oynanacağı bu haftada Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri karşısına 3 puan almak için çıkacak. Peki, Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu ve maç fikstürü.
TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARI
Ligde 10 puanla üçüncü sırada bulunan Galatasaray, AZ Stadı'nda TSİ 20.45'te Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak.
Dört hafta sonunda 6 puanla 18. basamakta yer alan Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak. Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.
Fenerbahçe ise 5 puanla 21. sırada bulunduğu ligde Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eden Arena'daki müsabakanın başlama düdüğü TSİ 23.00'te çalacak.
UEFA AVRUPA LİGİ 5. HAFTA MAÇLARI
Avrupa Ligi'nde tamamı yarın oynanacak 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Lazio (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan)
20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray (Türkiye)
20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Olimpik Lyon (Fransa)
20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Viktoria Plzen (Çekya)
20.45 Athletic Bilbao (İspanya)-Elfsborg (İsveç)
20.45 Anderlecht (Belçika)-Porto (Portekiz)
20.45 Beşiktaş (Türkiye)-Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
20.45 RFS (Letonya)-PAOK (Yunanistan)
23.00 Manchester United (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç)
23.00 Tottenham (İngiltere)-Roma (İtalya)
23.00 Slavia Prag (Çekya)-Fenerbahçe (Türkiye)
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Ajax (Hollanda)
23.00 Braga (Portekiz)-Hoffenheim (Almanya)
23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Malmö (İsveç)
23.00 Midtjylland (Danimarka)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Nice (Fransa)-Rangers (İskoçya)
23.00 Twente (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
23.00 FCSB (Romanya)-Olympiakos (Yunanistan)
AVRUPA LİGİ 5. HAFTA PUAN DURUMU
1 Lazio 12
2 Ajax 10
3 Galatasaray 10
4 E. Frankfurt 10
5 Anderlecht 10
6 Ath. Bilbao 10
7 Tottenham 9
8 FCSB 9
9 Lyon 7
10 Rangers 7
11 Olympiakos 7
12 Bodo/Glimt 7
13 Midtjylland 7
14 Ferencvaros 6
15 Man. United 6
16 Viktoria Plzen 6
17 AZ Alkmaar 6
18 Beşiktaş 6
19 Hoffenheim 5
20 Roma 5
21 Fenerbahçe 5
22 Porto 4
23 Slavia Prag 4
24 IF Elfsborg 4
25 R. Sociedad 4
26 Braga 4
27 Twente 3
28 Malmö 3
29 Karabağ 3
30 U.S Gilloise 2
31 Nice 2
32 Rigas Skola 2
33 PAOK 1
34 Ludogorets 1
35 M. Tel Aviv 0
36 Dinamo Kiev 0
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