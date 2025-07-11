Avrupa Ligi'nde ilk perde tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nin birinci eleme turunun ilk ayağı, 8 maçla tamamlandı. Arda Turan yönetimindeki ilk maçında Shakhtar Donetsk gol yağmuruyla kazandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde birinci eleme turunun ilk ayağı tamamlandı.
Dün oynanan 8 maçta alınan sonuçlar şöyle:
- Sabah (Azerbaycan)-Celje (Slovenya): 2-3
- AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan): 1-0
- Paksi (Macaristan)-Cluj (Romanya): 0-0
- Sheriff (Moldova)-Priştine (Kosova): 4-0
- Levski Sofya (Bulgaristan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-0
- Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Ilves (Finlandiya): 6-0
- Spartak Trnava (Slovakya)-Hacken (İsveç): 0-1
- Legia Varşova (Polonya)-Aktobe (Kazakistan): 1-0
- Müsabakaların rövanşı, 17 Temmuz'da yapılacak.
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