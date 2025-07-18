Avrupa Ligi'nde ilk tur tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Legia Varşova, Hacken, CFR Cluj, Sheriff, Celje, Levski Sofya ve AEK Larnaca 2'nci eleme turuna kaldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 1'inci eleme turu, oynanan 8 rövanş maçıyla sona erdi.
Arda Turan'ın yönettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 6-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Finlandiya'nın Ilves ekibiyle karşılaştı.
Rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Shakhtar Donetsk, adını 2. eleme turuna yazdırarak Beşiktaş ile eşleşti.
Shakhtar Donetsk'in yanı sıra Legia Varşova, Hacken, CFR Cluj, Sheriff, Celje, Levski Sofya ve AEK Larnaca 2. eleme turuna kaldı.
Sonuçlar şöyle:
- Ilves (Finlandiya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0 (0-6)
- Aktobe (Kazakistan) - Legia Varşova (Polonya): 0-1 (0-1)
- Hacken (İsveç) - Spartak Trnava (Slovakya): 2-2 (1-0)
- CFR Cluj (Romanya) - Paksi (Macaristan): 3-0 (0-0)
- Priştine (Kosova) - Sheriff (Moldova): 2-1 (0-4)
- Celje (Slovenya) - Sabah (Azerbaycan): 3-3 (Uzatmalarda) (3-2)
- Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Levski Sofya (Bulgaristan): 1-1 (Penaltılarla 1-3) (0-0)
- Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1 (Penaltılarla 5-6) (0-1)
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