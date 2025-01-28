Avrupa Ligi'nde kader günü: Temsilcilerimizin maçlarının hakemi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Twente - Beşiktaş, Midtjylland -Fenerbahçe ve Ajax-Galatasaray arasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında kader maçına çıkıyor.
UEFA, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
İşte temsilcilerimizin oynayacağı müsabakaları yönetecek hakemler:
30 Ocak Perşembe:
23.00 | Midtjylland - Fenerbahçe | Luis Godinho (Portekiz Futbol Federasyonu)
23.00 | Ajax - Galatasaray | Jesus Gil Manzano (İspanya Futbol Federasyonu)
23.00 | Twente - Beşiktaş | Szymon Marciniak (Polonya Futbol Federasyonu)
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