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Avrupa Ligi'nde kader günü: Temsilcilerimizin maçlarının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Twente - Beşiktaş, Midtjylland -Fenerbahçe ve Ajax-Galatasaray arasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Avrupa Ligi'nde kader günü: Temsilcilerimizin maçlarının hakemi belli oldu

Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında kader maçına çıkıyor.

UEFA, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

İşte temsilcilerimizin oynayacağı müsabakaları yönetecek hakemler:

30 Ocak Perşembe:

23.00 | Midtjylland - Fenerbahçe | Luis Godinho (Portekiz Futbol Federasyonu)

23.00 | Ajax - Galatasaray | Jesus Gil Manzano (İspanya Futbol Federasyonu)

23.00 | Twente - Beşiktaş | Szymon Marciniak (Polonya Futbol Federasyonu)

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