Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor: Samsunspor sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 21 Ağustos Perşembe günü başlayacak.



Temsilcimiz Samsunspor, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak



Karşılaşmaların rövanşları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.



Play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:



19.30 Midtjylland (Danimarka) - KuPS Kuopio (Finlandiya)



20.00 Malmö (İsveç) - Sigma Olomouc (Çekya)



20.00 Brann (Norveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)



21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Kiev (Ukrayna)



21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Ludogorets (Bulgaristan)



21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Samsunspor (Türkiye)



21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) -Utrecht (Hollanda)



21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre)



21.30 Lech Poznan (Polonya) - Genk (Belçika)



21.45 Aberdeen (İskoçya) - FCSB (Romanya)



21.45 Rijeka (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan)



22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Braga (Portekiz)