Avrupa Ligi'nde son hafta maçları ne zaman oynanacak? (Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA maç takvimi)

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarını oynayacağı tarih merak edilmeye başladı. Avrupa Ligi'nde şuan ilk 24 takım arasında yer alan temsilcilerimiz, bir üst tura yükselebilmek için son hafta yine ter dökecek. Peki, Avrupa Ligi'nde son hafta maçları ne zaman oynanacak?



AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?



Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarını 30 Ocak 2025 Perşembe günü oynayacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları aynı gün ve aynı saatte oynanacak.



GALATASARAY AJAX MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray, 30 Ocak'ta Ajax ile karşılaşacak ve maç, saat 23:00'te TRT 1'den canlı yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ TWENTE MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş, 30 Ocak'ta Twente ile karşılaşacak ve maç, saat 23:00'te TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe, 30 Ocak'ta Midtjylland ile karşılaşacak ve maç, saat 23:00'te TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.