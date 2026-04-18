Avrupa Ligi'nde Türk finali

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı finalinde Jirona'yı 76-59 mağlup eden Fenerbahçe Opet son beş yılda dördüncü kez finale yükseldi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ev sahibi İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 63-56 yenerek 12 yıl sonra final bileti aldı.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek final, yarın saat 21'de Pabellon Principe Felipe’de oynanacak.

Kadınlar Euroleague 'de Fenerbahçe ile Galatasaray son olarak 2014'teki finalde karşılaşmıştı. Derbiyi kazanan sarı-kırmızılılar tek şampiyonluğunu kazandı. Sarı-lacivertlilerin ise kadınlarda 2 Euroleague şampiyonluğunu bulunuyor.