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Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları 1 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde ilk maçlar 1 Mayıs Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Yarı final ilk maçlarında, İspanyol ekibi Athletic Bilbao, İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk ederken bir diğer İngiliz ekibi Tottenham ise Norveç takımı Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

Ligde yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta yapılacak.

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