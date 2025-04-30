Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde ilk maçlar 1 Mayıs Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.



Yarı final ilk maçlarında, İspanyol ekibi Athletic Bilbao, İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk ederken bir diğer İngiliz ekibi Tottenham ise Norveç takımı Bodo/Glimt'i ağırlayacak.



Ligde yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta yapılacak.