Avrupa liglerinde maç takvimleri belli oldu

Temsilcilerimizin mücadele edeceği Avrupa ligi ve Konferans liginde maç takvimleri belli oldu.



Fenerbahçe ve Sivasspor'un evinde, Trabzonspor ile Başakşehir'in ise Avrupa macerasına deplasmanda başlayacağı fikstür şöyle:

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ



8 Eylül Fenerbahçe-Dinamo Kiev



15 Eylül Rennes-Fenerbahçe



6 Ekim Fenerbahçe-AEK Larnaca



13 Ekim AEK Larnaca-Fenerbahçe



27 Ekim Fenerbahçe-Rennes



3 Kasım Dinamo Kiev-Fenerbahçe



TRABZONSPOR'UN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ



8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor



15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız



6 Ekim Monaco-Trabzonspor



13 Ekim Trabzonspor-Monaco



27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor



3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ



8 Eylül Hearts-Başakşehir



15 Eylül Başakşehir-Fiorentina



6 Ekim RFS-Başakşehir



13 Ekim Başakşehir-RFS



27 Ekim Fiorentina-Başakşehir



3 Kasım Başakşehir-Hearts



DEMİR GRUP SİVASSPOR'UN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ



8 Eylül Sivasspor-Slavia Prag



15 Eylül Cluj-Sivasspor



6 Ekim Sivasspor-Ballkani



13 Ekim Ballkani-Sivasspor



27 Ekim Sivasspor-Cluj



3 Kasım Slavia Prag-Sivasspor



GRUPTA İLK SIRAYA ALANLAR DİREKT İKİNCİ TURA ÇIKACAK,



Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak ikinci tura yükselecek. İkinci sırada tamamlayanlar, bir üst tura çıkmak için Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü sonladıran takımlarla play-off turunda eşleşecek. Bu eşleşmede galip gelen takım Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükselecek. Avrupa Ligi’nde grup üçüncüleri ise, Konferans Ligi’nde gruplarını ikinci bitiren takımlarla karşı karşı gelecek. Bu eşleşmelerin galipleri yoluna Konferans Ligi ikinci turunda devam edecek.