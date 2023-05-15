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Avrupa liglerinde şampiyonlar belli olmaya başladı

Avrupa liglerinde sezonu şampiyon olarak tamamlayan ekipler, belli olmaya başladı. Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, sahasında Go Ahead Eagles'ı 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kalan şampiyonluğu garantiledi. İspanya LaLiga'da da Barcelona ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Avrupa liglerinde şampiyonlar belli olmaya başladı

Hollanda  Eredivisie'nin 32'nci haftasında milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, sahasında Go Ahead Eagles'ı konuk etti. Bu maça en yakın rakibi PSV Eindhoven'ın 8 puan önünde çıkan Feyenoord, sahasında rakibini 3-0 mağlup ederek 5 sezon aranın ardından yeniden şampiyon oldu.

Avrupa liglerinde şampiyonlar belli olmaya başladı - 1 Orkun Kökçü, profesyonel kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu yaşadı. 

Feyenoord'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Orkun Kökçü, 90 dakikada sahada kaldı. Orkun Kökçü, profesyonel futbol kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu da yaşamış oldu. Öte yandan Hollanda ekibi 16'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

BARCELONA 3 YILLIK ARANIN ARDINDAN İPİ GÖĞÜSLEDİ

İspanya LaLiga'da da ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. LaLİga'da sezonun bitimine 4 hafta kala Espanyol deplasmanına konuk olan Barcelona, rakibini 4-2 mağlup ederek puanını 85'e çıkarttı. En yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki 14 puanlık farkı koruyan Katalan ekibi, bitime 4 hafta kala şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Son olarak 2018-19 sezonunda şampiyon olan Barcelona, bu sonuçla 3 yıllık aranın ardından aynı başarıyı yakaladı. Barcelona toplamda 27'nci şampiyonluğunu yaşadı.

Avrupa liglerinde şampiyonlar belli olmaya başladı - 2

XAVI'NİN İLK LA LIGA ŞAMPİYONLUĞU

Barcelona'nın efsanevi isimlerinden Xavi Hernandez, İspanya LaLiga'da teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu yaşadı. Geçtiğimiz sezon ortasında takımın başına getirilen ve 2021-22 sezonunu ikinci sırada bitiren Xavi ve öğrencileri, bu sezon bitime 4 hafta kala şampiyon oldu. İspanyol teknik adam, bu başarıyla birlikte teknik direktör olarak LaLiga'da ilk kez şampiyon oldu.

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