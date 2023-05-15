Avrupa liglerinde şampiyonlar belli olmaya başladı

Feyenoord'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Orkun Kökçü, 90 dakikada sahada kaldı. Orkun Kökçü, profesyonel futbol kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu da yaşamış oldu. Öte yandan Hollanda ekibi 16'ncı şampiyonluğuna ulaştı.



BARCELONA 3 YILLIK ARANIN ARDINDAN İPİ GÖĞÜSLEDİ



İspanya LaLiga'da da Barcelona ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. LaLİga'da sezonun bitimine 4 hafta kala Espanyol deplasmanına konuk olan Barcelona, rakibini 4-2 mağlup ederek puanını 85'e çıkarttı. En yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki 14 puanlık farkı koruyan Katalan ekibi, bitime 4 hafta kala şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Son olarak 2018-19 sezonunda şampiyon olan Barcelona, bu sonuçla 3 yıllık aranın ardından aynı başarıyı yakaladı. Barcelona toplamda 27'nci şampiyonluğunu yaşadı.

XAVI'NİN İLK LA LIGA ŞAMPİYONLUĞU



Barcelona'nın efsanevi isimlerinden Xavi Hernandez, İspanya LaLiga'da teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu yaşadı. Geçtiğimiz sezon ortasında takımın başına getirilen ve 2021-22 sezonunu ikinci sırada bitiren Xavi ve öğrencileri, bu sezon bitime 4 hafta kala şampiyon oldu. İspanyol teknik adam, bu başarıyla birlikte teknik direktör olarak LaLiga'da ilk kez şampiyon oldu.