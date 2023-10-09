Avrupa liglerinde son durum: Yeni lider Tottenham

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de maçlara, hafta sonu devam edildi.



İngiltere'de Tottenham, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



PREMİER LİG'İN YENİ LİDERİ TOTTENHAM OLDU



Bu sezon zirve yarışında büyük heyecana sahne olan İngiltere Premier Lig'in yeni lideri, Tottenham oldu.



Ligin 8. haftasının en önemli maçında Arsenal, konuk ettiği Manchester City'i 86. dakikada Gabriel Martinelli'nin ağları sarsmasıyla 1-0 mağlup etti. Sezona 6'da 6 yaparak başlamasına rağmen son iki lig maçından puan çıkaramayan Mancehester City, liderlik koltuğunu kaybetti.



Deplasmanda Luton Town'u 52. dakikada Micky van de Ven'in golüyle 1-0'la geçen Tottenham, ligin yeni lideri oldu. Tottenham'da Yves Bissouma, 45+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren diğer karşılaşmada Liverpool, konuk olduğu Brighton ile 2-2 berabere kaldı. Liverpool'ın golleri 40. ve 45+1. (penaltıdan) dakikalarda Muhammed Salah'dan geldi. Brighton'ın gollerini ise 20. dakikada Simon Adingra ve 78. dakikada Lewis Dunk kaydetti.



Aston Villa, Wolverhampton deplasmanında 1-1 berabere kalırken, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United ise konuk ettiği Brentford'u 2-1 mağlup etti.



Premier Lig'de 20 puanlı takımlardan averaj farkıyla Tottenham lider, Arsenal ikinci, 18 puanlı Manchester City üçüncü, 17 puanlı Liverpool dördüncü, 16 puanlı takımlar Aston Villa ile Brighton ise sırasıyla beşinci ve altıncı sırada yer aldı.



