Avrupa maçı öncesi MR sonucu açıklandı, tedavisi başladı
21.07.2026 18:06
Son Güncelleme: 21.07.2026 18:06
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde yaralanma tespit edildi.
Beşiktaş Kulübü, futbolculardan Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Ayak bileğinden sakatlanması sonras MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile 23 Temmuz Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
Ndidi