Avrupa maçı öncesi MR sonucu açıklandı, tedavisi başladı

Beşiktaş Kulübü, futbolculardan Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiğini duyurdu.



Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Ayak bileğinden sakatlanması sonras MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile 23 Temmuz Perşembe günü karşı karşıya gelecek.