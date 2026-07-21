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Avrupa maçı öncesi MR sonucu açıklandı, tedavisi başladı

21.07.2026 18:06

Son Güncelleme: 21.07.2026 18:06

Avrupa maçı öncesi MR sonucu açıklandı, tedavisi başladı
Anadolu Ajansı

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

NTV - Haber Merkezi
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Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde yaralanma tespit edildi.

Beşiktaş Kulübü, futbolculardan Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
 

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Ayak bileğinden sakatlanması sonras MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile 23 Temmuz Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

 

Resmi Kurum

Ndidi