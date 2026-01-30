Avrupa maçı sonrası spor yazarları Fenerbahçe'yi değerlendirdi: "Elini taşın altına koymuyor"
30.01.2026 08:47
Son Güncelleme: 30.01.2026 08:48
Tedesco maç içinde oyuncusunu tebrik ediyor
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son hafta maçında beraber kaldı. Sarı lacivertliler yolunda play-off'ta devam edecek. İşte ayrıntılar ve spor yazarlarının değerlendirmesi...
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, puanını 12'ye yükselterek lig aşamasını 19. sırada tamamladı.
Fenerbahçe, yoluna son 16 play-off turunda devam edecek. Köşe yazarları maçın ardından Ederson ve Tedesco'ya övgü ve eleştirilerde bulundu.
GELECEK İÇİN İYİ BULMADIM
Fenerbahçe, dün gece 2 puan kaybettiği maçta genel görüntüsüyle çok kötü bir sınav verdi. Kerem, 2 pozisyona girdi ve kaçırdı, onun dışında sahada yok. Bir tane çalım atamayan kanat forveti olur mu? Soldan kanat bindirmelerini ters ayaklı Mert Müldür yaptı. Semedo fizik olarak çok yetersiz. Nene ikinci sınıf bir kanat forveti.
En-Nesyri çok istekliydi, çapraz koşular da yaptı. Bir tane geldi, vurdu ancak kaleci kurtardı. Fred idare ediyor, sorumluluk alacak güce sahip değil. İsmail çok takdir ettiğim bir oyuncu ama hala profesyonelliği öğrenemedi. Takım önde, güzel bir gol atmışsın, gereksiz bir sarı kart gördü. Devre sonunda da net ikinci sarı kartlık hareketi yaptı, hakem atladı. Talisca oynadığı sürece yürüdü. Tedesco'nun, İsmail çıktıktan sonra niye üçlü defansa döndüğüne anlam veremedim. Sonuç; Fenerbahçe'yi gelecek için hiç iyi bulmadım." (Ömer Üründül-Sabah)
ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMUYOR
"Rakibi gözüne kestirmek başka, küçümsemek başka. Romenler cezayı kesecek öyle pozisyonlar buldular ki, serinin en kötü takımı bir anda maçı "hedef" haline getirme isteği yakaladı.
İşin içine "acemilik-korku-güvensizlik" artık adına ne derseniz girince en basit hareketleri yapamaz, pasları veremez hale geldiler. Üstlerine oyuncu koşunca elleri ayakları birbirine dolaşmaya başladı. Mert Müldür klasik hatasını yapıp, adamını kontrol etmiyor, Kerem ne yaptığını bilmiyor, Talisca elini taşın altına koymuyor... Sadece Fred ve En-Nesyri var çabanın içinde. Hiç bahaneleri yok. Eksiklerden de bahsetmesinler. Lig grubunun en perişan takımına teslim oldular. Alsınlar bu utanç dakikalarını yeni sözleşme istediklerinde oyunculara seyrettirsinler." (Gürcan Bilgiç-Fotomaç)
Ederson maçta kritik kurtarışlara imza attı
OTURMUŞ FORMATLARINI ÇÖPE ATTI
Şampiyonlar Ligi’nin bir sezonda yarattığı toplam ekonomi 3,5 milyar, dağıttığı ödül de 2,5 milyar Euro civarında.
Oysa Super Bowl’un (yani Amerikan futbolu finalinin) düzenlendiği kente tek bir gecede 1 milyar Euro’nun üzerinde bıraktığı tahmin ediliyor. Bu durum Real Madrid gibi, Barcelona gibi, Juventus gibi futbol devlerini oldum olası rahatsız ediyor. Amerikan futbolu Dünya çapında çok büyük ilgi gören bir spor değilken nasıl bu kadar büyük bir ekonomi yaratıyor? Futbola bu denli evrensel bir ilgi varken pasta niçin daha çok büyümüyor? Futbolun devleri, bu sorularla baş edemeyip dönem dönem UEFA’yı sürüden ayrılmakla tehdit ediyorlar. Neredeyse her 10 yılda bir Süper Lig planlarına girişiliyor: 90’ların sonundaki G14 hareketi, Devler Ligi’nin genişlemesi ve ekonomisinin büyümesiyle lağvedilmişti. Ancak 2020’lerde Avrupa Süper Lig hareketi daha büyük bir şeyleri tetikledi.
UEFA, Avrupa kupalarının oturmuş formatlarını çöpe attı. Tuhaf bulduğumu her fırsatta dile getirdiğim 36’lı lig formatını yarattı. Sekizer maç oynanıyor. Müsabaka dağılımı âdil değil. Sonuçlar birer golle, birer averajla belirleniyor. Adalet bence tam anlamıyla tesis edilemiyor. (Uğur Meleke-Hürriyet)
EDERSON'UN KOLLARI DA İYİYMİŞ!
Ederson’un, “Ayağı iyi ama kolları kötü” diyenlere yanıtını gördük. Arka arkaya yaptığı kurtarışlar, Fenerbahçe’yi galip durumda tuttu.
İkinci yarıda da oyunun gidişi değişmedi. Daha istekli daha agresif göründü Rumenler. Bunun sonunda bir noktada Ederson’un pes edeceği belliydi.
Elinde fazla opsiyon olmayan Tedesco’nun Asensio hamlesi hareket getirdi. Fenerbahçe belki rahatça play-off grubuna üst taraftan girebilecekken seri başı olma şansını kaybetti. Eksiklerin getirdiği dezavantajı kabul edebiliriz ama çok da iç açıcı bir performans olmadı böyle bir rakibe karşı. (Mert Aydın-Milliyet)