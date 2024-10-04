Avrupa maçlarının ardından Süper Lig'de 8. hafta başlıyor: Haftanın programı
Avrupa maçlarının ardından Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları başlıyor. İşte haftanın programı...
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları başlıyor.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın aynı gün aynı saatte oynayacağı haftayı Fenerbahçe bay geçecek.
8.HAFTA PROGRAMI
CUMA
20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor
CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK
16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor
19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor
19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor
PAZAR
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor
16.00 Adana Demirspor-Samsunspor
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor
19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş
Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.
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