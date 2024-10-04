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Avrupa maçlarının ardından Süper Lig'de 8. hafta başlıyor: Haftanın programı

Avrupa maçlarının ardından Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları başlıyor. İşte haftanın programı...

Avrupa maçlarının ardından Süper Lig'de 8. hafta başlıyor: Haftanın programı

Trendyol 'de 8. hafta maçları başlıyor. 

Galatasaray ve Beşiktaş'ın aynı gün aynı saatte oynayacağı haftayı Fenerbahçe bay geçecek. 

8.HAFTA PROGRAMI

CUMA

20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor

CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK
16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor
19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor
19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor

PAZAR

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor
16.00 Adana Demirspor-Samsunspor
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor
19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş

Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.

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