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Avrupa Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabını Valin kazandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabını Fransız Mathis Valin kazandı.

Avrupa Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabını Valin kazandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX250) Türkiye etabını Fransız Mathis Valin kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Afyonkarahisar Merkezi'nde devam ediyor.

Organizasyon kapsamında EMX250'nin Türkiye etabında final yarışı gerçekleştirildi.

Etapta Fransız Mathis Valin birinci oldu. İkinciliği İtalyan Valerio Lata, üçüncülüğü ise Hollandalı Cas Valk kazandı.

EMX250'de şampiyonluk, son yarış olan İspanya etabına kaldı.

Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.

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