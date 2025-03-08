Avrupa Şampiyonası: A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın rakipleri belli oldu

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın kura çekimi Yunanistan Atina'daki Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kura çekimine; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz ve A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan da katıldı.



Kura çekimine ikinci torbadan katılan Türkiye; Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu’nda yer aldı. Türkiye maçlarını Yunanistan’ın Pire kentinde oynayacak. İlk maçını 18 Haziran Çarşamba günü Fransa’ya karşı oynayacak olan Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçta 19 Haziran Perşembe günü İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki son maçında ise 21 Haziran Cumartesi günü Yunanistan ile karşılaşacak.



FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda grupları şu şekilde:



A Grubu: Yunanistan, Türkiye, Fransa, İsviçre



B Grubu: Slovenya, Sırbistan, İtalya, Litvanya



C Grubu: Belçika, Çekya, Karadağ, Portekiz



D Grubu: Büyük Britanya, Almanya, İsveç, İspanya