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Avrupa Şampiyonası finali ne zaman? EURO 2024 final tarihi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya, geriye düştüğü maçta Fransa'yı yenerek EURO 2024'te finale çıktı. Tüm gözler şimdi final maçında olacak. Peki, EURO 2024 final maçı ne zaman?

Avrupa Şampiyonası finali ne zaman? EURO 2024 final tarihi

2024 Şampiyonası () yarı final maçında Fransa'yı 2-1 yenen İspanya adını finale yazdırdı. Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya, tarihinin 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. İşte, Avrupa Şampiyonası final tarihi...

EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?

Avrupa Şampiyonası’nda yarı final maçları 9-10 Temmuz’da oynanacak.

EURO 2024’ün finali ise Berlin’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda 14 Temmuz’da oynanacak.

İSPANYA 4. KEZ ŞAMPİYONALUK PEŞİNDE

Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya, tarihinin 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

Kazandığı 3 şampiyonlukla turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. 1964, 2008 ve 2012'de kupaya uzanan İspanyollar, 1984'te ise ikinci oldu.

İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak.

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