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Avrupa Futbol Şampiyonası maç programı: EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman?

Almanya'nın ev sahipliğinde 24 takımın katılımıyla başlayan Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son 16 turunda heyecanın sonuna gelindi. 16 takım çeyrek final için mücadele verirken, hangi ülkelerin sonraki tura kaldığı ve çeyrek final maç tarihleri merak konusu oldu. Peki, EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman?

Avrupa Futbol Şampiyonası maç programı: EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman?

Avrupa Şampiyonası’nda İsviçre, Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Fransa,Hollanda ve Türkiye şu ana kadar çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Son 16 turu karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte adını çeyrek finale yazdıracak toplam 8 takım belli oldu. İşte, Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maç tarihleri...

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşmaları, 5-6 Temmuz 2024 tarihleri arasında oynanacak.

EURO 2024 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Turnuva, 31 gün sürecek. 24 milli takımın mücadele edeceği şampiyona, 14 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.

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