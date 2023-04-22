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Avrupa Şampiyonası: Milli güreşçi Adem Burak Uzun'dan altın madalya

Milli güreşçi Adem Burak Uzun, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Adem Burak, finalde karşılaştığı son dünya ve Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Eldaniz Azizli'yi teknik üstünlükle mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti

Avrupa Şampiyonası: Milli güreşçi Adem Burak Uzun'dan altın madalya

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, grekoromen stil 55 kiloda Adem Burak Uzun, Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Avrupa Şampiyonası: Milli güreşçi Adem Burak Uzun'dan altın madalya - 1

Milli güreşçi Adem Burak Uzun, grekoromen stil 55 kiloda çeyrek finalde Ermeni Rudik Mkrtchyan'ı 12-3, yarı finalde de Gürcü Nugzari Tsurtsumia'yı 13-3 yenerek finale yükseldi.

Avrupa Şampiyonası: Milli güreşçi Adem Burak Uzun'dan altın madalya - 2

22 yaşındaki Adem Burak, finalde karşılaştığı son dünya ve Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Eldaniz Azizli'yi teknik üstünlükle mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

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