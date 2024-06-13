Avrupa Şampiyonası'nda gözler golcülerde

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da 10 farklı şehirde düzenlenecek EURO 2024'te birçok golcü isim sahneye çıkacak.



Avrupa futboluna damga vurmuş oyuncuların gol yollarında yarışacağı organizasyonda Portekizli yıldız Christiano Ronaldo'nun ismi dikkati çekiyor.



EN GOLCÜSÜ RONALDO



EURO 2024'te mücadele edecek 24 takımın golcüleri arasında en ön sırada yer alan isim Portekizli Cristiano Ronaldo.



Portekiz Milli Takımı tarihinin en çok gol atan ismi Ronaldo, turnuvada da birçok rekoru elinde bulunduruyor.



Suudi Arabistan'da Al-Nassr takımının formasını giyen Ronaldo, 130 golle turnuvada yer alacak golcüler içinde milli takımına açık ara en fazla skor katkısı veren isim olarak ön palana çıkıyor.



TÜRKİYE ADINA EN GOLCÜ CENK



Organizasyonda Türkiye adına gol yollarında Cenk Tosun'un ismi öne çıkıyor.



33 yaşındaki oyuncu, milli formayla 20 gol atmayı başardı.



EN TANIDIK İSİM MANAJ



Turnuvada mücadele edecek golcüler arasında bir de Türkiye'den tanıdık bir isim bulunuyor.



Arnavutluk Milli Takımı ile organizasyonda yer alacak, geçen sezon Sivasspor forması giyen Rej Manaj, ülkesi adına 7 gol attı.