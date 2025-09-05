Avrupa Şampiyonası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu
EuroBasket'te Fransa, Polonya, Slovenya, İsrail, İtalya, Yunanistan, Bosna Hersek ve Gürcistan tur atladı.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) C ve D grubuplarında 5'inci ve son maçlar tamamlandı. Son Avrupa şampiyonu İspanya turnuvaya veda etti.
Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentindeki C Grubu ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu müsabakalarında son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu.
C Grubu'nda İtalya ve Yunanistan'ın ardından Bosna Hersek ile Gürcistan, son 16 biletini almayı başardı. İspanya ile Kıbrıs Rum Kesimi turnuvadan elendi.
D Grubu'nda ise Fransa, Polonya, Slovenya ve İsrail, son 16 turuna yükseldi. Belçika ile İzlanda turnuvaya veda etti.
Turnuvada C ve D Grubu'nda oynanan 5. maçlarda şu sonuçlar alındı:
C Grubu
- Bosna Hersek-Gürcistan: 84-76
- İtalya-Kıbrıs Rum Kesimi: 89-54
- İspanya-Yunanistan: 86-90
D Grubu
- Fransa-İzlanda: 114-74
- İsrail-Slovenya: 96-106
- Polonya-Belçika: 69-70
C ve D Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle oldu:
7 Eylül Pazar:
12.00 Polonya-Bosna Hersek
15.15 Fransa-Gürcistan
18.30 İtalya-Slovenya
21.45 Yunanistan-İsrail
- Etiketler :
- Haberler -
- Avrupa Basketbol Şampiyonası
- Yunanistan
- Eurobasket