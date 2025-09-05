Avrupa Şampiyonası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) C ve D grubuplarında 5'inci ve son maçlar tamamlandı. Son Avrupa şampiyonu İspanya turnuvaya veda etti.

Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentindeki C Grubu ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu müsabakalarında son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu.



C Grubu'nda İtalya ve Yunanistan'ın ardından Bosna Hersek ile Gürcistan, son 16 biletini almayı başardı. İspanya ile Kıbrıs Rum Kesimi turnuvadan elendi.



D Grubu'nda ise Fransa, Polonya, Slovenya ve İsrail, son 16 turuna yükseldi. Belçika ile İzlanda turnuvaya veda etti.



Turnuvada C ve D Grubu'nda oynanan 5. maçlarda şu sonuçlar alındı:



C Grubu



- Bosna Hersek-Gürcistan: 84-76



- İtalya-Kıbrıs Rum Kesimi: 89-54



- İspanya-Yunanistan: 86-90



D Grubu

- Fransa-İzlanda: 114-74



- İsrail-Slovenya: 96-106



- Polonya-Belçika: 69-70



C ve D Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle oldu:



7 Eylül Pazar:



12.00 Polonya-Bosna Hersek



15.15 Fransa-Gürcistan



18.30 İtalya-Slovenya



21.45 Yunanistan-İsrail