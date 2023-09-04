Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları Türkiye'de

Voleybolda Avrupanın en büyük kupası Türkiye'ye ulaştı.
Filenin Sultanları İstanbul Havalimanı'na iniş yaparak yurda dönüş yaptı.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bando takımıyla karşılandı.
TVF Başkanı Akif Üstündağ, "Bu takımın, Olimpiyatlar'da da büyük başarı elde edeceğine inanıyorum." dedi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, "Buradaki çalışma hayatım harika başladı. Çok çalıştık, çok gururluyuz. Günde sadece 2 saat uyudum." diye konuştu.
Filenin Sultanları'ndan Simge Aköz, "2003'ten sonra yeniden madalyayı getirdik. Bu sene çok farklı bir takıma sahibiz. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Hep birlikte kazandık." ifadelerini kullandı.
VİDEO: FİLENİN SULTANLARI'NA DÖNÜŞ YOLUNDA PİLOT SÜRPRİZİ
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