Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları Türkiye'de

Voleybolda Avrupanın en büyük kupası Türkiye'ye ulaştı.



Filenin Sultanları İstanbul Havalimanı'na iniş yaparak yurda dönüş yaptı.



2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bando takımıyla karşılandı.

TVF Başkanı Akif Üstündağ, "Bu takımın, Olimpiyatlar'da da büyük başarı elde edeceğine inanıyorum." dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, "Buradaki çalışma hayatım harika başladı. Çok çalıştık, çok gururluyuz. Günde sadece 2 saat uyudum." diye konuştu.

Filenin Sultanları'ndan Simge Aköz, "2003'ten sonra yeniden madalyayı getirdik. Bu sene çok farklı bir takıma sahibiz. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Hep birlikte kazandık." ifadelerini kullandı.