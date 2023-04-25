Avrupa şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü

Final maçında sakatlık yaşadığına değinen milli güreşçi, "Parter pozisyonunda bacağımdan ses duydum. Rekor gitti dedim. Ayağa kalktım, ağrı çoktu ama basabiliyordum, hocalarıma ve izleyenlere hiç çaktırmadım. Dört dakikada anlatamayacağım bir duygu yaşadım. Benim için inanılmaz zordu. Neredeyse bütün gücümü tek ayağıma verip, 4 dakikayı bitirdim. Allah sabır, dayanma gücü verdi, bir mucize diyorum. Sakatlanmasaydım rahat kazanabileceğim bir maçtı." şeklinde konuştu.



Milli sporcunun eşi Zeynep Yılmaz Kayaalp, Rıza ile gurur duyduğunu belirterek, "Bizi en çok zorlayan şey hasret oluyor. Rıza'nın canı sağ olsun. Yeter ki şampiyon olsun, özlüyoruz ama bekleriz. Gerçekten çok çalışıyor. Bu kadar yıl zirvede kalmak her yiğidin harcı değil. Final maçı inanılmaz heyecanlıydı." ifadelerini kullandı.



Gümüş madalya alan milli sporcu Ali Cengiz, final maçında talihsizlikler yaşadığını dile getirerek, "Bunlara takılmamak gerekiyor. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Bu doğrultuda ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Grekoromen Milli Takımı Teknik Direktörü Erdoğan Karaali ise sporcuları tebrik ederek, "Takım şampiyonluğunda herkesin emeği var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Görevimizi layıkıyla yapmanın mutluğunu yaşıyorum. Artık hedef Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar. İnşallah daha iyisi olacak." diye konuştu.



Avrupa şampiyonu olan Grekoromen Milli Takımı'nda Rıza Kayaalp, Adem Burak Uzun ve Burhan Akbudak altın, Ali Cengiz gümüş, Yunus Emre Başar ve Selçuk Can ise bronz madalya kazanmıştı.



Türkiye, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 17 madalyayla tamamlamıştı.